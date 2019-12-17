https://static.news.ru/photo/a37bb5ea-20de-11ea-b7a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Верховном суде России согласны с предложением об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 УК РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества. Об этом заявил зампред ВС Владимир Давыдов.

По его мнению, в текст статьи можно внести поправки, согласно которым она не будет распространяться на руководителей и сотрудников организации, ведущей обычную экономическую деятельность и не имеющей отношения к профессиональной преступности.

Давыдов отметил, что законопроект о корректировке статьи 210 УК РФ разрабатывается администрацией президента. Он предположил, что документ будет принят в скором времени.

Зампред ВС добавил, что в процессуальное законодательство следует ввести запрет на заключение под стражу в случаях, когда инкриминируется ст. 210 УК РФ Это сделает бессмысленным возбуждение уголовного дела в отношении предпринимателей по данной статье. Давыдов допустил, что ВС может сам подготовить соответствующий законопроект, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что за введение законодательного запрета вменять предпринимателя создание преступного сообщества высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он пояснил, что наличие указанной статьи в обвинении приводит к вынесению судами неоправданно суровых приговоров.