В Верховном суде России согласны с предложением об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 УК РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества. Об этом заявил зампред ВС Владимир Давыдов.
По его мнению, в текст статьи можно внести поправки, согласно которым она не будет распространяться на руководителей и сотрудников организации, ведущей обычную экономическую деятельность и не имеющей отношения к профессиональной преступности.
Давыдов отметил, что законопроект о корректировке статьи 210 УК РФ разрабатывается администрацией президента. Он предположил, что документ будет принят в скором времени.
Зампред ВС добавил, что в процессуальное законодательство следует ввести запрет на заключение под стражу в случаях, когда инкриминируется ст. 210 УК РФ Это сделает бессмысленным возбуждение уголовного дела в отношении предпринимателей по данной статье. Давыдов допустил, что ВС может сам подготовить соответствующий законопроект,
Ранее NEWS.ru писал, что за введение законодательного запрета вменять предпринимателя создание преступного сообщества высказался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он пояснил, что наличие указанной статьи в обвинении приводит к вынесению судами неоправданно суровых приговоров.
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