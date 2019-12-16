https://static.news.ru/photo/6d0e1086-1fdd-11ea-9dd3-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает установить на законодательном уровне запрет на вменение предпринимателям статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» одновременно с экономическими преступлениями.

Он пояснил, что силовики аргументируют применение указанной статьи к бизнесменам пресечением организованной преступности в деловой сфере. Однако омбудсмен уверен, что в таких случаях речи о преступных сообществах не идёт.

Это в основном хозяйственные споры. А люди — и это десятки бизнесменов — отбывают наказание в колониях строгого режима, с большими сроками, — цитирует Титова «Интерфакс».

По его словам, само наличие данной статьи в обвинении приводит к тому, что суды выносят предпринимателям приговоры, которые предусматривают практически максимальные сроки лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что Титов предложил доверить управление СИЗО бизнесу. Он считает, что это улучшит условия содержания арестованных.