В ВОЗ оценили риски внутреннего туризма в РФ на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/7a3012fe-c28b-11ea-91be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Путешествующим по стране гражданам России стоит соблюдать все гигиенические меры, тогда риск заражения коронавирусной инфекцией нового типа уменьшится. Об этом в разговоре с журналистами сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что риск заражения на фоне пандемии есть всегда. Однако при соблюдении необходимых гигиенических мер на местах этот риск уменьшается. Вуйнович подчеркнула, что путешественники во время любой поездки рискуют заразиться дизентерией, энтеровирусом или чем-то другим.

Сейчас оценивают степень этого риска. Очень важно, чтобы все, кто путешествует, соблюдали гигиенические меры, тогда этот риск будет гораздо ниже, — приводит РИА Новости слова представителя ВОЗ в России.

По последним данным, в РФ 713 936 человек заразились коронавирусом. 489 068 пациентов выздоровели, 11 017 россиян стали жертвами пандемии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире.На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

Как ранее передавал NEWS.ru, людей, находившихся в контакте с заражённым коронавирусной инфекцией нового типа, необходимо обнаружить в течение 48-72 часов, заявила Вуйнович.