https://static.news.ru/photo/efe53c04-562f-11ea-9f22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В деревне Пестриково Кашинского района (Тверская область) местный житель застрелил лису, которая вышла к его дому.

Сообщается, что животное приблизилось к дому местного жителя Николая Забелина и тому пришлось выстрелить в него. Мужчина считает, что лисица болела бешенством.

Как пишет издание «Московский Комсомолец», труп животного будет обследован в ветлаборатории для подтверждения заболевания. В издании отмечают, что в Тверской области уже был как минимум один случай, когда бешеная лисица покусала несколько человек.

Как писал NEWS.ru ранее, в 2019 году пострадали от причинённого животными вреда и обратились за помощью в медицинские учреждения более 353 тысяч человек. Такие данные за 10 месяцев приводит Роспотребнадзор. Сообщается, что люди обращались за помощью к медикам по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний. В числе пострадавших более 98 тысяч детей до 14 лет.