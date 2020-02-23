В деревне Пестриково Кашинского района (Тверская область) местный житель застрелил лису, которая вышла к его дому.
Сообщается, что животное приблизилось к дому местного жителя Николая Забелина и тому пришлось выстрелить в него. Мужчина считает, что лисица болела бешенством.
Как
Как писал NEWS.ru ранее, в 2019 году пострадали от причинённого животными вреда и обратились за помощью в медицинские учреждения более 353 тысяч человек. Такие данные за 10 месяцев приводит Роспотребнадзор. Сообщается, что люди обращались за помощью к медикам по поводу укусов, ослюнений и оцарапываний. В числе пострадавших более 98 тысяч детей до 14 лет.
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