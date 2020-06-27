В Турции найдены следы забытого царства

https://static.news.ru/photo/335b2b14-b946-11ea-809c-fa163e074e61_660.jpg Фото: James Osborne

Археологи обнаружили в Турции доказательства существования древнего царства, победившего царя Мидаса.

Как сообщил портал sciencealert.com во время экспедиции исследователи из Чикагского университета нашли камень с надписями, сделанными на лувийском языке. Этот древний индоевропейский язык принадлежал к анатолийской ветви и использовался в этом регионе с XV века до н. э.

После расшифровки и перевода выяснилось, что надпись на камне описывает победу некоего народа над легендарным царём Мидасом: Согласно легенде, царь Хартапу завоевал Фригию — царство Мидаса. Проведённый анализ также показал, что надпись была составлена в конце VIII века до нашей эры, что соответствует времени правления Мидаса.

Мы понятия не имели об этом царстве. В одно мгновение мы получили совершенно новую информацию о Ближнем Востоке бронзового века. Эта стела была изумительной, невероятно удачной находкой — но это только начало, — сказал археолог Джеймс Осборн.

Учёным пока неизвестно, как назывались само царство и её столица. Считается, что эта империя существовала между XIV в. до н.э. и VI в. до н.э. Это делает столицу неизвестного государства одним из крупнейших древних городов Турции бронзового и железного веков.

Как писал NEWS.ru, археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили уникальный предмет на месте раскопок древнего Ханаанского храма в городе Лахиш. Артефакт представляет собой бронзовый скипетр, украшенный серебром и надписями, длиной чуть больше 11 см и шириной 4 см.

По мнению специалистов, скипетр — это всё, что осталось от большой статуи бога, которая в древности украшала храм. Сам артефакт был обнаружен в месте, считавшемся святая святых в Ханаанском храме