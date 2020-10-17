В Тульской области священник стал жертвой коронавируса

https://static.news.ru/photo/ed4011f2-117a-11eb-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: http://tulaeparhia.ru/

Осложнения, вызванных COVID-19 привели к смерти настоятеля Свято-Никольского храма села Малёвка Тульской епархии иерея Виктора Денежникова.

Информацию об этом распространил Telegram-канал рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Семнадцатого октября 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 64-м году жизни скончался клирик Тульской епархии иерей Виктор Денежников, настоятель Свято-Никольского храма села Малёвка, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о самоизоляции после контакта с человеком, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сам предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

В своём патриаршем послании братии Троице-Сергиевой лавры в день памяти преподобного Сергия Радонежского он выразил сожаление, что не может «разделить радость молитвенного общения» с ними.