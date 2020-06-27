В США предложили выделить в 2021 г $3,8 млрд на сдерживание России

https://static.news.ru/photo/0d8a7706-b8a0-11ea-a72d-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Комитет палаты представителей США по вооруженным силам считает, что на сдерживание России в следующем году нужно выделить $3,8 млрд дополнительно.

Полностью профинансировать «Европейскую инициативу» по сдерживанию и предоставить дополнительно 3,789 миллиардов долларов США, — цитирует РИА Новости документ, предложенный комитетом.

Отмечается, что эти средства будут потрачены на стратегические морские перевозки, спутниковую связь, дозаправки, подводные и противолодочные боевые действия. Кроме того, ещё $250 млн будут выделены на Инициативу по помощи Украине. При этом $50 млн могут быть использованы на поставки летального оружия.

Более того, комитет хочет продлить полный запрет на финансирование любой активности, которая может быть расценена как поддерживающая попрание суверенитета Украины «в части крымского вопроса». В документе также есть рекомендация ограничить военное сотрудничество с Россией.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны США Марк Эспер распорядился приостановить финансирование ряда проектов, направленных на «сдерживание России». Средства — около $545 млн — будут перераспределены на строительство стены на американо-мексиканской границе.