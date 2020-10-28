В список биосферных резерватов ЮНЕСКО включён российский заповедник

https://static.news.ru/photo/e5370c12-1955-11eb-8d16-fa163e074e61_660.jpg Фото: kologrivskyiles/instagram.com

Российский государственный природный заповедник «Кологривский лес» (Костромская область) включён в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Об этом сообщили в самой организации.

Территория этого резервата включает ландшафты, преобразованные под влиянием антропогенной деятельности, а также нетронутые экосистемы южной тайги, такие как сосновые, еловые и мелколиственные леса, болота, луга и водохранилища, — цитирует ТАСС сообщение.

В ЮНЕСКО отметили, что флора и фауна заповедника насчитывают свыше 1000 видов. Из них четыре вида растений и 13 видов животных занесены в Красную книгу России.

Кроме «Кологривского леса» статус резерватов получили 25 новых заповедников. Они расположены в 18 странах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российское правительство установило порядок определения платы за посещение особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Размер платы будет определяться учреждениями, управляющими этими территориями, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти. Для особо охраняемых природных территорий плата за посещение составит не менее 1% прожиточного минимума по России (10 843 рубля). Для региональных парков — не менее 0,5%, для парков местного значения — не менее 0,25%.