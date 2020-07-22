Посещение российских заповедников станет платным

https://static.news.ru/photo/49da9a60-cbe7-11ea-bcc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Российское правительство установило порядок определения платы за посещение особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Соответствующее постановление вступает в силу 22 июля. Согласно ему, заплатить за вход в природный парк, ботанический сад или заповедник должны будут граждане, не проживающие в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, передаёт «Парламентская газета».

Размер платы будет определяться учреждениями, управляющими этими территориями, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти. Для особо охраняемых природных территорий плата за посещение составит не менее 1% прожиточного минимума по России (10 843 рубля). Для региональных парков — не менее 0,5%, для парков местного значения — не менее 0,25%. При этом цена входа на территорию будет зависеть от популярности парка у граждан и наличия в нём уникальных природных комплексов и объектов.

От взимания платы освобождены пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и многодетные семьи, участники ВОВ, Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Якутии создан заповедник «Медвежьи острова», который позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей и птиц и среду их обитания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.