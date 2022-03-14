В СПЧ назвали условие для снятия блокировки Facebook и Instagram в России

Решение о восстановлении работы Facebook и Instagram в России зависит от понимая Роскомнадзором своей роли в российской политической действительности, рассказал в беседе с NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин. По его словам, если ведомство мнит себя «вторым после Господа Бога» и думает, что можно делать всё что угодно, то ничего не будет отменено.

Вкус власти, вкус произвола всегда очень соблазнителен для любого человека, для любого ведомства. Если Роскомнадзор видит себя как инструмент по защите прав россиян и обеспечения их права на свободное получение и распространение информации, я думаю, тогда Роскомнадзор, конечно, отменит такого рода ограничения, — сказал Бабушкин.

Он выразил надежду, что Facebook и Instagram будут разблокированы в России и продолжат работу, так как они являются элементами российской действительности, политического контакта, российской политической культуры. Собеседник подчеркнул, что их блокировка снижает уровень обмена мнений в стране и «выводит страну на уровень XIX века», что, по словам Бабушкина, не очень правильно.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что блокировка Instagram требуется для обеспечения психологического здоровья граждан России. По мнению ведомства, россияне подвергаются травле и оскорблениям в соцсети. Поводом для блокировки послужила новая редакционная «политика» в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине. Это было названо «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах».