В «Союзмультфильме» назвали слабое место киностудии

Одной из ключевых проблем российской анимации является нехватка ресурсов и финансирования, заявила генпродюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. По ее словам, в России индустрия значительно уступает зарубежной, передает ТАСС.

В качестве примера Осетинская привела бюджет американского фильма-блокбастера «Головоломка 2», который составляет $200 млн (примерно 16 млрд рублей), сообщает издание. Это в 100 раз больше, чем бюджет отечественного полнометражного мультфильма.

Над китайским проектом «Нэчжа 2» работало 130 студий, что больше всей российской анимационной индустрии.

В числе характерных черт создания анимационных фильмов Юлия Осетинская выделила высокую степень трудозатрат: на производство полнометражного фильма требуется от трех до шести лет. Это вызывает опасения у частных инвесторов, несмотря на то, что успешные франшизы доказали свою окупаемость.

Для развития российской анимации нужна комплексная программа господдержки, как в Южной Корее. В мае президент России поручил кабмину и Фонду поддержки кинематографии проработать механизм отчислений 10% от проката зарубежных анимационных фильмов на финансирование российских проектов. Также Владимир Путин поддержал инициативу о выделении 20% госсредств на мультфильмы и отчислении 10% сборов иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации.

Ранее сообщалось, что в России снимут кино об искусственном интеллекте. Российский режиссер Рубен Дишдишян и публицист Александр Цыпкин разрабатывают фильм, который исследует тему воссоздания человека с помощью ИИ. В центре сюжета — герой, создающий цифровую копию своей умершей жены.