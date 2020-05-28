В Совфеде поддержали идею отменить плату за детсад для потерявших работу

https://static.news.ru/photo/2bace596-a0f6-11ea-a883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев поддержал инициативу Общественной палаты отменить плату за детский сад семьям, в которых родители потеряли работу из-за пандемии коронавируса.

Всё, что идёт в интересах людей, которые в той или иной степени пострадали от самоизоляции, я поддерживаю, — заявил «Москве 24» Варфоломеев.

По его мнению, средства на эту меру поддержки можно выделить из бюджета и выдавать напрямую детским садам.

Как писал NEWS.ru, безработных россиян предложили освободить от платы за пребывание их детей в детсадах до конца 2020 года. Автором инициативы является член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Хамзаев пояснил, что воспользоваться такой возможностью, если инициатива будет одобрена, смогут только родители, которые официально встали на учёт в службе занятости. Предлагаемая мера направлена на поддержку семей, пострадавших в результате кризиса, связанного с пандемией коронавируса.