Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 13:08

В сезон цветной капусты готовлю этот крем-суп — в семье его просто обожают

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В сезон цветной капусты этот крем-суп становится частым гостем на нашем столе. Нежная текстура, насыщенный вкус и полезные ингредиенты — идеальное сочетание. Готовится быстро, а съедается еще быстрее.

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 600 г;
  • филе индейки — 300 г;
  • картофель — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • молоко — 200 мл;
  • вода — 400 мл;
  • соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Индейку нарезать кубиками, обжарить с луком и морковью.
  2. Добавить воду, довести до кипения.
  3. Положить картофель и соцветия капусты, варить 15 минут.
  4. Влить молоко, добавить чеснок и специи.
  5. Взбить блендером до кремообразного состояния.

Подавать с сухариками или зеленью. Нежный, сытный и очень вкусный — такой суп понравится даже тем, кто не любит цветную капусту!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
рецепты
супы
индейка
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.