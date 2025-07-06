В сезон цветной капусты готовлю этот крем-суп — в семье его просто обожают

В сезон цветной капусты этот крем-суп становится частым гостем на нашем столе. Нежная текстура, насыщенный вкус и полезные ингредиенты — идеальное сочетание. Готовится быстро, а съедается еще быстрее.
Ингредиенты:
- цветная капуста — 600 г;
- филе индейки — 300 г;
- картофель — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- молоко — 200 мл;
- вода — 400 мл;
- соль, специи — по вкусу.
Приготовление:
- Индейку нарезать кубиками, обжарить с луком и морковью.
- Добавить воду, довести до кипения.
- Положить картофель и соцветия капусты, варить 15 минут.
- Влить молоко, добавить чеснок и специи.
- Взбить блендером до кремообразного состояния.
Подавать с сухариками или зеленью. Нежный, сытный и очень вкусный — такой суп понравится даже тем, кто не любит цветную капусту!
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