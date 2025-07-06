В сезон цветной капусты готовлю этот крем-суп — в семье его просто обожают

В сезон цветной капусты готовлю этот крем-суп — в семье его просто обожают

В сезон цветной капусты этот крем-суп становится частым гостем на нашем столе. Нежная текстура, насыщенный вкус и полезные ингредиенты — идеальное сочетание. Готовится быстро, а съедается еще быстрее.

Ингредиенты:

цветная капуста — 600 г;

филе индейки — 300 г;

картофель — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

молоко — 200 мл;

вода — 400 мл;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Индейку нарезать кубиками, обжарить с луком и морковью. Добавить воду, довести до кипения. Положить картофель и соцветия капусты, варить 15 минут. Влить молоко, добавить чеснок и специи. Взбить блендером до кремообразного состояния.

Подавать с сухариками или зеленью. Нежный, сытный и очень вкусный — такой суп понравится даже тем, кто не любит цветную капусту!

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