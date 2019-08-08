https://static.news.ru/photo/af811e1a-b9e2-11e9-9a63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Северодвинские оптовики сообщили о резком скачке спроса на водку и вино на фоне информации о кратковременном повышении радиационного фона. Его зафиксировали датчики автоматизированной системы контроля после взрыва реактивного двигателя на военном полигоне около села Нёнокса.

Официальных данных о какой-либо опасности нет. Сейчас показатели примерно в шесть раз ниже опасного количества микрозивертов в час.

Однако более суеверные сограждане уже законопатили все щели в окнах и на всякий случай ринулись опустошать полки с крепким алкоголем. Тем временем сарафанное радио обгоняет все официальные данные. Народная молва уже призывает северодвинцев покинуть город на пару дней, — сообщает портал echosevera .

Информация о помощи алкоголя при облучении стала вновь популярна после сериала «Чернобыль». Врачи говорят: алкогольные напитки, особенно красное вино, действительно способствуют выводу радиоактивных веществ из организма. По этой причине ликвидаторам на Чернобыльской АЭС по окончании смены и выходу из зоны выдавали порцию вина или пива, об этом рассказал News.ru один из ликвидаторов, президент союза «Чернобыль России» Вячеслав Гришин. Однако такая практика действовала короткое время. Затем в зоне отчуждения ввели сухой закон.