В Сеченовском университете от COVID-19 умерли четыре врача

https://static.news.ru/photo/15b5ee60-b47c-11ea-bccf-fa163e074e61_660.jpg Фото: sechenov.ru

Заразившиеся коронавирусом четыре медика из Сеченовского университета не смогли перенести болезнь. Об этом заявил президент Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов и ректор образовательной организации Пётр Глыбочко.

Об этом он заявил на заседании президиума Российского союза ректоров в режиме видео-конференции.

В нашем университете в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией умерло четыре врача, и мы помним о них, мы открыли доску памяти по врачам. Они отдали свои жизни для спасения людей, — приводит слова Глыбочко РИА Новости.

По его словам, многие врачи из Сеченовского университета перенесли коронавирусную инфекцию, в том числе и сам ректор.

К этому дню в мире COVID-19 заразились почти 9 млн человек, более 468 тыс. умерли, более 4,4 млн выздоровели. В России на 22 июня 592 280 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За сутки их число увеличилось на 7 600. Справиться с болезнью удалось 344 416 пациентам, а жертвами инфекции нового типа стали 8 206 человек. За последние сутки скончались 95 заболевших.

Москва остаётся в лидерах по числу заражённых. Сейчас в столице 215 014 подтверждённых случаев коронавируса. За сутки их число увеличилось на 1 068. Выздоровели за всё время пандемии 136 670, а для 3 617 пациентов COVID-19 закончился летальным исходом.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор и телеведущая Елена Малышева на своей официальной странице в социальной сети опубликовала видеозапись со своей матерью, которая выздоровела после заражения коронавирусной инфекцией нового типа.