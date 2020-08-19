В Саратове вместо преступника в тюрьму мог попасть невиновный

https://static.news.ru/photo/dd2eb672-e247-11ea-b077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокурор Саратовской области поручил проверить факт задержания 23-летнего жителя города Дмитрия Рубинштейна, которого вместо брата отправили в колонию за нарушение правил отбывания условного срока.

О ситуации с Дмитрием, который является главой молодой семьи и отцом маленького ребёнка рассказал саратовский адвокат Анатолий Торкунов порталу ИА «Взгляд-инфо» .

Прокуратура собирается проверить действия сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, которые допустили подобное. Сам пострадавший утверждает, что на следствии и в суде его именем мог представиться его сводный брат, ранее уже судимый по «наркотической» статье.

По данным Генпрокуратуры РФ, Рубинштейн рассказал, что в марте 2020 года ему вручили документы о нарушении режима условного наказания и отправили за решётку.

Молодой человек был этапирован в СИЗО, а затем в колонию, где отбывает наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, которое, по его словам не совершал, — отметили в ведомстве.

СМИ при этом утверждают, что осудить могли брата Дмитрия Рубинштейна, который представился его родственником. Полицейские после этого могут возобновить производство по уголовному делу.

Если информация о том, что осудили невиновного, то сотрудникам УИИ грозит в лучшем случае наказание за халатность, в худшем — наказание за умышленное привлечение и осуждение заведомо невиновного.