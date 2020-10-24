В РПЦ выступили против введения QR-кодов для посещения храмов

https://static.news.ru/photo/0586c6d4-17a2-11eb-9026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Русской православной церкви выступили против введения QR-кодов для посещения храмов по аналогии с системой чекина, введённой для столичных клубов и баров.

Храмы и развлекательные учреждения являются разными по природе, и системы безопасности одних не могут быть применены по отношению к другим. Приход — это заведомо более связное между собой сообщество людей, поэтому среди прихода существует достаточное количество способов проинформировать друг друга о необходимости каких-либо действий, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции, — пояснил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахатнг Кипшидзе в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Система регистрации для входа в ночные заведения столицы заработала 19 октября в 12:00. При этом регистрировать номера телефонов по QR-коду или по СМС их посетителям и сотрудникам нужно будет в любое время суток, а не только ночью.

Также стало известно, что система идентификации людей по QR-кодам может быть распространена на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны, если её применение для входа в ночные заведения будет успешным, писал NEWS.ru.