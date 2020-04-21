В России за сутки вылечились от коронавируса 427 человек

https://static.news.ru/photo/992423c6-83a7-11ea-8474-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 427 человек. Таким образом, общее число излечившихся составило 3873 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.

Также отмечается, что в Москве после прохождения лечения выписаны из больниц 219 пациентов, в столице общее число победивших болезнь превысило две тысячи человек.

Всего количество заражённых в России достигло 52 763. Большинство новых случаев (более 3 тысяч) зарегистрировано в Москве. Далее следуют Московская область (718) и Санкт-Петербург (127). Погибли 456 человек.

Накануне смертность от коронавируса в Москве побила суточный рекорд. 20 апреля скончались 29 пациентов, писал NEWS.ru.