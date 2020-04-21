В России за сутки вылечились от коронавируса 427 человек

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 427 человек. Таким образом, общее число излечившихся составило 3873 человека.
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за распространением COVID-19.
Также отмечается, что в Москве после прохождения лечения выписаны из больниц 219 пациентов, в столице общее число победивших болезнь превысило две тысячи человек.
Всего количество заражённых в России достигло 52 763. Большинство новых случаев (более 3 тысяч) зарегистрировано в Москве. Далее следуют Московская область (718) и Санкт-Петербург (127). Погибли 456 человек.
Накануне смертность от коронавируса в Москве побила суточный рекорд. 20 апреля скончались 29 пациентов, писал NEWS.ru.
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