В России за сутки выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/712ae498-83a4-11ea-8cac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 5642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 52 763.

По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, большинство новых случаев (более 3 тысяч) зарегистрировано в Москве. Далее следуют Московская область (718) и Санкт-Петербург (127).

Среди новых заразившихся 2567 (45,5%) не имели клинических проявлений болезни.

Ранее NEWS.ru писал, что смертность от коронавируса в Москве побила суточный рекорд. 20 апреля скончались 29 пациентов. Общее число жертв инфекции в столице составляет 233 человека.