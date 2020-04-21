В России за сутки выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 5642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 52 763.
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, большинство новых случаев (более 3 тысяч) зарегистрировано в Москве. Далее следуют Московская область (718) и Санкт-Петербург (127).
Среди новых заразившихся 2567 (45,5%) не имели клинических проявлений болезни.
Ранее NEWS.ru писал, что смертность от коронавируса в Москве побила суточный рекорд. 20 апреля скончались 29 пациентов. Общее число жертв инфекции в столице составляет 233 человека.
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