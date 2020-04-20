Смертность от коронавируса в Москве вновь побила суточный рекорд

https://static.news.ru/photo/619860b0-7bab-11ea-9159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус унёс жизни 29 москвичей — это рекордная суточная смертность с начала эпидемии. В каждый из двух прошлых дней умерли по 28 пациентов с COVID-19.

По информации столичного оперштаба, число погибших достигло 233 человек.

Власти уточнили, что погибшие — пациенты от 31 года до 94 лет, большинство из которых имели хронические заболевания: гипертонию, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит, сахарный диабет.

Как писал NEWS.ru, 20 апреля число заболевших в России превысило 47 тысяч человек.