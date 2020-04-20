Смертность от коронавируса в Москве вновь побила суточный рекорд

Коронавирус унёс жизни 29 москвичей — это рекордная суточная смертность с начала эпидемии. В каждый из двух прошлых дней умерли по 28 пациентов с COVID-19.
По информации столичного оперштаба, число погибших
Власти уточнили, что погибшие — пациенты от 31 года до 94 лет, большинство из которых имели хронические заболевания: гипертонию, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит, сахарный диабет.
Как писал NEWS.ru, 20 апреля число заболевших в России превысило 47 тысяч человек.
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