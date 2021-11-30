В России за сутки вновь выявили более 32 тысяч новых случаев COVID-19

По официальной статистике число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 32 837, это на 189 человек больше, чем накануне. Скончались 1 226 заболевших, выздоровели 35 679 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Общее число погибших от COVID-19 за время пандемии достигло 276 419, заражённых — 9 669 718 человек.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (2 757), Московской области (2 008) и Санкт-Петербурге (2 419).

По состоянию на 26 ноября, полную вакцинацию в России прошли 60,795 млн человек. Коллективный иммунитет составляет 51,8%.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что новых случаев заболевания коронавирусом в России зафиксируют меньше во время новогодних праздников из-за того, что снизится объём ПЦР-тестирования. Если действительно будет снижение заболеваемости, то, по его словам, очень медленное, с сохранением высоких уровней.

Он добавил, что новая вспышка заболеваемости может случиться в России в конце декабря. Нынешнее улучшение ситуации, по мнению Крючкова, временное, после нерабочих дней заболеваемость может как вырасти, так и упасть.