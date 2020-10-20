В России за сутки от коронавируса умерли 269 человек

https://static.news.ru/photo/78907962-12c1-11eb-a8a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 269 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 24 635 летальных исходов.

В Москве за минувшие 24 часа умерли 49 пациентов с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 38, в Подмосковье — 12.

Ранее NEWS.ru писал, что медики выявили 16 319 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее число инфицированных за всё время пандемии достигло 1 431 635. Полностью вылечились за минувшие сутки 9704 человека.

Распространение коронавирусной инфекции в России подходит к своему пику. К такому выводу пришли исследователи научной лаборатории «Моделирование социально-экономических систем» Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.