В России за сутки от коронавируса умерли 134 человека

https://static.news.ru/photo/7ba5b126-be93-11ea-920b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса за прошедшие сутки в России стали 134 человека. Общее количество летальных исходов достигло 10 161.

За последние 24 часа российские врачи выявили 6736 случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 2005 — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 681 251 инфицированных в 85 регионах.

Помимо этого, российские врачи за минувшие сутки вылечили от коронавируса 3871 пациента. Общее количество вылечившихся с начала пандемии пациентов достигло 350,7 тысячи.

Также к 5 июля в России провели более 21 млн тестов на коронавирус с момента вспышки инфекции. Только за 4 июля было сделано 317 тысяч исследований.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман предупредил, что новая волна коронавируса наступит в ноябре-декабре вместе с сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ. И готовиться к ней нужно более серьёзно.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Осенняя волна будет, по всем расчётам, гораздо значительнее, чем летняя, связанная с отменой карантина.