В России выявили 8277 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/f85bd990-9131-11eb-b41c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России выявили 8277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. У 12,2% пациентов из указанного числа недуг проходит без клинических симптомов. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что теперь, с учётом новых случаев, с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 4 536 820 человек.

Как рассказали в оперштабе, за последние 24 часа в стране из больниц по выздоровлении были выписаны 9588 пациентов, переболевших COVID-19. В общей сложности с инфекцией смогли справиться 4 155 996 россиян.

Также в оперштабе подчеркнули, что за сутки 409 граждан РФ с коронавирусом скончались. Число жертв пандемии увеличилось до 98 442.

В Москве за 24 часа выявили 1291 новый случай заражения. Всего коронавирус был диагностирован у 1 025 454 жителей столицы, 943 201 (+1165 за сутки) горожанин смог выздороветь, 16 603 (+56 за сутки) москвича скончались. В московском оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ стоит оставаться дома и вызывать врача.

Как ранее передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее гражданам возможность получать результаты тестов на коронавирус через портал госуслуг.