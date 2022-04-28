В России предложили усилить контроль за психически больными людьми Детский омбудсмен Волынец предложила создать список потенциально опасных нарушений психики

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В России необходимо создать список потенциально опасных нарушений психики, чтобы осуществлять контроль за пациентами, страдающими от них, об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, направившая соответствующие обращения в Госдуму и Минздрав. По мнению омбудсмена, ряд заболеваний делают больных потенциально опасными для окружающих, передаёт Russia Today.

Волынец считает, что действующее законодательство предусматривает контроль только за уже допускавшими агрессию пациентами. По её словам, существующие нормы необходимо расширить, поскольку есть заболевания, при которых враждебное поведение может потенциально проявиться.

После внесения вышеуказанных изменений в закон в случае неявки больного на очередной назначенный лечащим врачом контрольный приём в его отношении будет применён розыск и принудительный привод в медучреждение — так же, как это сейчас установлено в отношении тех психически больных, социальная опасность которых уже установлена, — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что предполагаемый убийца двоих детей и няни в детсаду под Ульяновском Руслан Ахтямов стоял на психиатрическом учёте. В результате трагедии погибли четверо человек, в числе которых шестилетняя девочка и пятилетний мальчик, воспитательница и сам стрелок, который покончил с собой после содеянного.