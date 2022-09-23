В России вырос спрос на бомбоубежища

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В России растет спрос на бомбоубежища, передает «Подъем». По информации издания, цены зависят от региона установки и комплектации и варьируются от 150 тыс. рублей до 10 млн. Автор одного из объявлений на электронной доске заявил, что количество звонков резко возросло за последние две недели.

Больше всего звонков из Курской области, потом из Белгородской. Объявление я дал два-три месяца назад. Сначала звонили максимум один раз в день. Две недели назад стали звонить раза в три-четыре чаще, — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что большинство людей пока только интересуются ценами и комплектацией, заказ же делают около 30%.

Ранее журналистка Ксения Собчак объяснила, как найти в Москве бомбоубежище с учетом того, что их месторасположение — государственная тайна. Ссылаясь на полученные медиахолдингом «Осторожно Media» данные, она рассказала, что жители столицы могут обратиться в управу района, сотрудники которой и должны указать расположение укрытия.

Ранее стало известно, что депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина подготовила бомбоубежище в подвале дома. Она пообещала принести туда около 15 литров воды, а свои действия объяснила в соцсетях тем, что «в стране все время что-то взрывается».