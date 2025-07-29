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29 июля 2025 в 14:20

В России спрогнозировали последствия запрета мигрантам работать в такси

Блогер Рябков заявил, что запрет мигрантам работать в такси повысит цены на 40%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет мигрантам работать в такси в Санкт-Петербурге увеличит цены на поездки на 30–40%, заявил НСН блогер-таксист Егор Рябков. Он отметил, что на сегодняшний день в этой сфере работают всего 40% граждан России.

Около 60% — это мигранты, чаще всего это граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Если мигрантам запретить работать в такси, их станет более чем в два раза меньше. Это значит, что стоимость повысится на 30–40%. Вся прелесть современного такси заключается в большом количестве водителей, — высказался Рябков.

Он отметил, что в Санкт-Петербурге изменения в цене произойдут ближе к осени, когда закончится сезон отпусков. Эксперт добавил, что сейчас желающих работать в такси не так много, поскольку это достаточно тяжело.

Ранее Санкт-Петербург ввел временный запрет на работу иностранцев в такси. Постановление подписал губернатор Александр Беглов. Ограничение действует до конца 2025 года, после чего будет решаться вопрос о продлении.

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