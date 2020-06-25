Роспотребнадзор отметил положительную тенденцию с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8bfb9a72-b6cd-11ea-80c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наметилась чёткая тенденция по снижению случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Ситуация в Российской Федерации имеет чёткую тенденцию к снижению регистрации случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, — заявила Брагина во время заседания рабочей группы по поправкам к конституции.

По данным на 25 июня, коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России составляет 0,93. Показатели ниже единицы зафиксированы десять дней подряд. Этот коэффициент демонстрирует скольких человек может заразить один инфицированный до самоизоляции.

NEWS.ru писал, что за прошедшие сутки в 82 российских регионах коронавирус был подтверждён у 7113 человек. Заболевание без клинических симптомов было диагностировано у 32% инфицированных. Общее число случаев коронавирусной инфекции в РФ достигло 613 994 человек. Излечились 375 164 жителя России (+ 6342 за сутки), скончались от инфекции 8605 человек (+92 за сутки).

Общее число заразившихся коронавирусом в мире достигло более 9,4 млн человек. Умерли 482 тысяч, более 4,7 млн выздоровели. На первом месте по числу заболевших США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631, Россия занимает третью строчку.