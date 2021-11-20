В России с 1 января изменятся правила выплаты пенсий

Министерство труда и социальной защиты России утвердило правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые заработают с 1 января 2022 года. Новые нормы касаются выплат в регионах, где введён режим ЧС, ситуаций, когда человеку случайно выплатили больше положенного, освобождения от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных банкротами, передаёт «Парламентская газета».

Согласно новым правилам, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введён режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального, могут раньше. При этом гражданин должен написать заявление об этом и передать его в Пенсионный фонд.

Более подробно урегулированы вопросы, касающиеся удержаний из пенсии. Они допустимы, если человеку начисляли большую пенсию, чем ему положена. При этом ПФР должен проинформировать пенсионера об излишне выплаченных ему суммах. Удержание из пенсии будут производить в размере, определённом пенсионером.

Новые правила также предусматривают выдачу пенсии, которую пожилой человек не успел получить при жизни, его наследникам. Основанием для этого станет их заявление. Тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые перестали работать, накопительную часть пенсии, всё равно начислят, однако для этого нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Одним из наиболее значимых пунктов новых правил станет освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных банкротами, сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом, эти держания должны будут немедленно прекратить, — пояснила парламентарий.

Она подчеркнула, что данная норма особенно актуальна, когда многие пенсионеры под влиянием рекламы или поддавшись на призывы мошенников берут кредиты и микрокредиты.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что неработающим пенсионерам для получения социальных доплат до прожиточного минимума не нужно будет подавать заявлений на пересчёт. С 2022 года данная процедура будет производиться автоматически. Кроме того, безработным россиянам пенсии и социальные доплаты также автоматически будут начисляться за два года до выхода на пенсию, если они не могут трудоустроиться официально, и гражданам с ограниченными возможностями при достижении пенсионного возраста.

Доплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности станут начислять автоматически в том случае, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.