В России рекомендовали сокращать рабочий день из-за жары Роспотребнадзор: рекомендуется сокращать рабочий день на час при 28,5 градуса

Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день на час и два, если температура в помещении достигла отметки 28,5 и 29 градусов без кондиционера. В пресс-службе надзорного ведомства уточнили, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда. Особенно это затрагивает тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях без климатического оборудования.

Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что если температура достигла 30,5 градуса, рабочий день в помещении следует сокращать на четыре часа. Во избежание обезвоживания организма необходимо соблюдать питьевой режим. Рекомендуемая температура воды, напитков или чая не должна превышать 10–15 градусов, заключили в Роспотребнадзоре.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие недели в некоторых регионах России ожидается жаркая малооблачная погода. Столбик термометра поднимется выше 25 оС. Как спастись от жары на улице и в квартире — в материале NEWS.ru.