В России предложили сузить дороги ради самокатов

https://static.news.ru/photo/5abda920-b7bf-11eb-84c1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов предложил выделить полосу на дорогах для самокатчиков, сузив проезжую часть, сообщает «КП-Новосибирск».

Соколов считает , что в стране есть все возможности для создания выделенных полос по всей России. Каждая полоса в РФ имеет ширину 3,2 м, а в Европе — 2,5 м. Поэтому можно использовать эту «лишнюю» часть дороги.

При этом необходимо снизить скорость автомобилей. При 80 км/ч в час автомобиль не впишется в 2,5 метра. В местах сужения надо будет снизить скорость хотя бы до 40 км/ч плюс останутся «ненаказуемые» 20 км/ч, — сказал он.

По данным ГИБДД, в 2020 году в стране произошло 331 ДТП с участием электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. В авариях погибли шесть человек. В статистику попали только те происшествия, которые случились на дорогах. ЧП на тротуарах Госавтоинспекция не учитывает.

Ранее Минтранс внёс поправки в ПДД, коснувшиеся в том числе владельцев электросамокатов, скутеров, сегвеев и др. Разгоняться на пешеходных зонах на таком виде транспорта можно будет только до 20 км/ч, кататься в пьяном виде запретят.