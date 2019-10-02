https://static.news.ru/photo/74824264-b32d-11e9-b282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил главе Минтруда Максиму Топилину ввести новую льготную категорию — «жертвы перестройки».

По словам автора инициативы, главными пострадавшими являются россияне, которым во второй половине 80-х годов прошлого века было от 25 до 45 лет.

Именно этим гражданам пришлось пережить основной удар крупнейшей гуманитарной катастрофы, которой Чернышов назвал «перестройку».

Эту категорию населения я предлагаю обозначить как «жертвы перестройки, — написал депутат в своём обращении к Топилину, которое есть в распоряжении RT.

Он добавил, что получившим этот статус гражданам должны предоставляться льготы и субсидии, так как «перестройка» нанесла серьёзный вред здоровью тех, кто жил в те времена. Политик также отметил, что многих «жертв» уже нет в живых.

Ранее News.ru писал о том, что философ, публицист и писатель Александр Проханов написал статью «Трагедия централизма» — одноимённую той, в которой в 1989 году он предсказал развал СССР и перестройку. В новом материале он сделал прогноз на будущее современной России. Проханов заявил, что «драматическое колесо русской истории опять начинает поворачиваться». Он уверен в повторении ситуации с Советским Союзом.