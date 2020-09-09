В России впервые появятся собственные специалисты по акватронике

В России впервые начнут готовить специалистов по акватронике. Их обучение будет проходить в Крымском федеральном университете имени Вернадского.
Об этом сообщил и. о. ректора вуза Андрей Фалалеев. По его словам, это направление в мире появилось около восьми лет назад. Первыми странами, которые начали готовить таких специалистов, стали Израиль, ФРГ и Бразилия.
В России мы впервые готовы начать обучение специалистов, которые станут основой современного управления энергопотреблением, технической и экологической безопасностью систем водоснабжения и водоотведения, заявил он.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что приём заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech для молодых специалистов стартовал в столице. Отборочный этап состоится с 14 по 27 сентября.
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