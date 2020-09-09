В России впервые появятся собственные специалисты по акватронике

https://static.news.ru/photo/a6697c4e-f336-11ea-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: vrie.ru

В России впервые начнут готовить специалистов по акватронике. Их обучение будет проходить в Крымском федеральном университете имени Вернадского.

Об этом сообщил и. о. ректора вуза Андрей Фалалеев. По его словам, это направление в мире появилось около восьми лет назад. Первыми странами, которые начали готовить таких специалистов, стали Израиль, ФРГ и Бразилия.

В России мы впервые готовы начать обучение специалистов, которые станут основой современного управления энергопотреблением, технической и экологической безопасностью систем водоснабжения и водоотведения, заявил он.

По данным РИА Новости, в университете уже разработали и утвердили профессиональный стандарт «Специалист по акватронике». По мнению сотрудников вуза, появление в России подобных специалистов позволит предотвратить в том числе проблемы с водообеспечением, подобные той, что наблюдается сейчас в Крыму. На базе университета уже появился новый научно-образовательный центр «Акватроник Фесто Центр» с необходимым оборудованием. Приём заявок на обучение по новой специальности начнётся в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что приём заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech для молодых специалистов стартовал в столице. Отборочный этап состоится с 14 по 27 сентября.