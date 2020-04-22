Общество

В России от коронавируса излечились ещё 547 человек

10:47, 22 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 547 человек, таким образом, общее число излечившихся достигло 4420 человек.

По данным оперштаба, в Москве количество излечившихся от вируса c начала эпидемии составляет 2267, в Подмосковье — 186.

Также за сутки было зафиксировано 5236 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови будет способствовать увеличению числа излечившихся, писал NEWS.ru.

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