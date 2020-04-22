В России от коронавируса излечились ещё 547 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России умерли ещё 57 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 513.

Большинство смертей пришлось на Москву — в столице за сутки скончались 28 пациентов, ещё 7 человек с COVID-19 умерли в Подмосковье. В Краснодарском крае, Ингушетии и Санкт-Петербурге — по 3...