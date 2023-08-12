В России оценили угрозу нового варианта коронавируса Альтштейн: новый вариант коронавируса «эрис» не представляет особой угрозы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5, иначе именуемый «эрис», не представляет большой угрозы, заявил в интервью ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, этот вариант вируса демонстрирует такую же летальность, что и другие линии «омикрона» и идет на смену варианту ХВВ.1.5, или «кракену».

Летальность довольно стабильна, если все в порядке с медициной, то она составляет примерно 0,35%. У этого варианта, по-видимому, такая же летальность — нет оснований считать, что она больше. Какой-то специальной угрозы он не представляет, — сказал Альтштейн.

Он указал, что «эрис» отличается от «кракена» по одной мутации и разница между ними по биологическим свойствам не принципиальна. В этой связи новая версия не обладает большей летальностью и не дает более тяжелые заболевания в сравнении с другими вариантами «омикрона».

Специалисты Роспотребнадзора ранее объявили о появлении нового варианта коронавируса «Омикрон», получившего название EG.5 («эрис»). К настоящему моменту он слабо распространен на территории России. Всего в стране было выявлено 17 случаев заражения данным вариантом инфекции.

Заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в этой связи отметил, что россиянам не следует опасаться возвращения пандемии COVID-19. По его словам, новые штаммы коронавирусной инфекции не представляют серьезной опасности.