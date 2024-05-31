В России могут ввести полный запрет на продажу вейпов В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России

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Межфракционный проект закона о запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов на территории России внесен в Госдуму 31 мая, сообщил ТАСС. Авторы документа предлагают запретить розничную торговлю никотином, включая полученное путем синтеза вещество, его производными, никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их доставки.

Авторы законопроекта отмечают, что число использующих вейпы подростков на начало прошлого года по сравнению с 2011 годом выросло в 10 раз. В пояснительной записке говорится, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива сигаретам, но «он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».

Депутаты также заявляют, что не безвредны и безникотиновые жидкости для вейпов, так как они состоят из пропиленгликоля, глицерина, загустителей и ароматизаторов. Их вдыхание в виде пара может спровоцировать тяжелые заболевания легких, говорится в пояснительной записке.

Правительство считает, что полный запрет на продажу вейпов может вызвать рост нелегального оборота. Поэтому инициатива требует концептуальной переработки, указано в отзыве кабмина на законопроект.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике депутат Артем Кирьянов призвал снизить поднятые с этого года акцизы на жидкости для вейпов. С этого года указанные налоги были подняты на 110%, несмотря на критику со стороны участников рынка.