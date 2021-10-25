В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения штаммом «дельта» и AY.4.2

Данных о том, что новый вариант штамма «дельта» коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжёлое течение заболевания, пока нет. Об этом РИА Новости сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Хафизов призвал с осторожностью интерпретировать данные британского Агентства по здравоохранению о том, что AY.4.2 может иметь более высокие темпы распространения, чем «дельта».

Данных о том, что новый вирус вызывает более тяжёлое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет. Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной «дельтой», — сказал он.

По мнению эксперта, в ходе исследования британские медики не учли такие ключевые факторы, как возраст человека и наличие прививки.

Ранее британское Агентство по здравоохранению сообщило, что новая мутация коронавируса AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с «дельтой».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что новая мутация AY.4.2 была обнаружена в Москве и Московской области летом 2021 года. Предположительно, этот вид «дельта»-штамма мог вызвать рост числа заражений коронавирусом в Великобритании.

AY.4.2 был дважды зафиксирован в Твери и один раз в Санкт-Петербурге. Тогда эксперты усомнились в корректности работы алгоритма, анонсирующего выявленные в стране штаммы, поскольку, по их словам, вирус, выявленный в Северной столице, был секвенирован ещё в сентябре, когда AY.4.2 в России циркулировать не мог. Они предположили, что вирусы, которые были отмечены как AY.4.2, на самом деле не являются таковыми.