Попова рассказала, где в России впервые нашли мутацию коронавируса AY.4.2

Новая мутация COVID-19 AY.4.2 была обнаружена в Москве и Московской области летом 2021 года. Предположительно, этот вид «дельта»-штамма мог вызвать рост числа заражений коронавирусом в Великобритании. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мои коллеги буквально на днях говорили, что мы видим ещеёодну мутацию [коронавируса АY.4.2], тоже ещё одну, которую объявили коллеги в Великобритании. <...> У нас мы ее увидели в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит, — сказала Попова в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса AY.4.2 был дважды зафиксирован в Твери и один раз в Санкт-Петербурге. Тогда эксперты усомнились в корректности работы алгоритма, анонсирующего выявленные в стране штаммы, поскольку, по их словам, вирус, выявленный в Петербурге, был секвенирован ещё в сентябре, когда AY.4.2 в России циркулировать не мог. Они предположили, что вирусы, которые были отмечены как AY.4.2, на самом деле не являются таковыми.

В Великобритании заявили о распространении разновидности AY.4.2., превосходящей по степени заразности «дельта»-штамм, на прошлой неделе.