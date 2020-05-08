В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады

https://static.news.ru/photo/eef9d580-9229-11ea-88c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер. По её словам, детские сады планируется открыть на втором этапе снятия ограничений.

На третьем этапе начнут работу школы и высшие учебные заведения, передаёт РИА Новости.

При этом окончательное решение будут принимать главы субъектов и местные санитарные врачи. Руженцова отметила, что это необходимо, чтобы учесть региональные особенности протекания пандемии.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минздраве предупредили, что нарушение правил пребывания на улице и в общественных местах может сказаться на сроках отмены самоизоляции. Кроме того, могут потребоваться новые ограничительные меры.