В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 через еду

Заражение коронавирусом в ресторане непосредственно через еду маловероятно, гораздо выше риск инфицирования из-за нарушения мер профилактики в общественных местах, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
К нарушению мер профилактики специалист отнёс несоблюдение социальной дистанции, масочного режима, плохую гигиену,
По результатам исследования Роспотребнадзора о наличии коронавируса на различных поверхностях в окружающей среде, заражение коронавирусом через продукты питания маловероятно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено, — подчеркнул Лебедев.
Эксперт ещё раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения всех требований Роспотребнадзора.
Как писал NEWS.ru ранее, в 2021 году человечество одержит верх над новым коронавирусом и четвёртой волны заболевания COVID-19 в мире не будет, считает ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.