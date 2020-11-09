В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 через еду

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В 2021 году человечество одержит верх над новым коронавирусом и четвёртой волны заболевания COVID-19 в мире не будет, считает ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.

Специалист отметил, что коронавирус в будущем будет «подпитываться» за счёт сезонности, то есть будет более агрессивным из-за изменчивой погоды. Однако в 2021 году человечество будет побеждать вирус благодаря вакцинации и...