В Роспотребнадзоре не знают, когда школы начнут работать как раньше

https://static.news.ru/photo/fa06937c-f5c1-11ea-b365-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина рассказала о работе российских школ в период пандемии коронавируса. По её словам, в настоящий момент сложно спрогнозировать, когда ограничения в стране будут сняты.

Она отметила, что в разных регионах ситуация отличается. Это значит, что ограничения будут сниматься в зависимости от обстановки, передаёт «Российская газета».

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун отметила, что школы будут работать по особым правилам до улучшения ситуации с коронавирусом в стране.

СанПиН действуют до 1 января 2021 года. Но это не потому, что с нового года все закончится и санитарные правила не нужно будет соблюдать, — подчеркнула она.

Ранее, как писал NEWS.ru, о правилах работы школ во время пандемии рассказали в Министерстве просвещения. Там отметили, что занятия не должны начинаться раньше 08:00 даже несмотря на «плавающий» график занятий, введённый для соблюдения санитарных норм и профилактики коронавируса.