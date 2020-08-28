В Минпросвещения рассказали о правилах работы школ во время пандемии

https://static.news.ru/photo/d79ad1a0-eaa3-11ea-b133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новом учебном году занятия в российских школах не должны начинаться раньше 08:00. Об этом предупредил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

Он подчеркнул, что более раннее начало уроков запрещено даже несмотря «плавающий» график занятий, введённый для соблюдения санитарных норм и профилактики коронавируса.

Занятия в школах не могут начинаться раньше восьми часов, — сказал Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он также призвал родителей учеников с пониманием отнестись к необходимости измерять температуру детей и к другим мерам предосторожности.

Как писал NEWS.ru, Семченко также призвал родителей, которые столкнутся в школах с различными поборами и требованиями сдавать деньги на термометры и средства индивидуальной защиты, обращаться в прокуратуру и звонить на горячую линию Министерства просвещения.