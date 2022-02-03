В Роспотребнадзоре не смогли установить организаторов акции в Грозном

В региональном управлении Роспотребнадзора по Чечне не смогли установить организаторов митинга против семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, который состоялся в Грозном 2 февраля, сообщили в управлении службы по региону, передаёт «Коммерсант». По данным властей, акция собрала порядка 400 тысяч человек, на ней присутствовали политические, религиозные и общественные деятели.

В федеральном Роспотребнадзоре изданию сообщили, что решение об административных мерах в отношении организаторов митинга в условиях санитарных ограничений по коронавирусу будет принимать региональное управление РПН. Однако там «Коммерсанту» заявили, что найти организаторов невозможно.

Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица, — сказали в региональном управлении службы.

При этом там отметили, что «необходимо применять все известные профилактические меры в местах массового скопления людей, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости».

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность участникам митинга против семьи Сайди Янгулбаева, назвав всех присутствующих «защитниками ислама». Сам Кадыров уверен, что члены семьи судьи виновны в призывах к терроризму и экстремизму. Он также заявлял, что их «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй».

Митинг на центральной площади Грозного прошёл днём 2 февраля. На нём присутствовали председатель правительства Чечни Магомед Даудов, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и муфтий Салах-Хаджи Межиев. Собравшиеся потребовали привлечь семью судьи Сайди Янгулбаева к ответственности за пособничество терроризму и оскорбление чувств верующих.

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. После задержания Мусаевой Янгулбаев с дочерью покинули Россию.