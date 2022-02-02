На митинге в Грозном потребовали ответственности для семьи Янгулбаева

Днём 2 февраля на центральной площади Грозного прошла акция против семьи экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, передаёт ТАСС. Отмечается, что собравшиеся потребовали привлечь семью судьи к ответственности за пособничество терроризму и оскорбление чувств верующих. 20 января силовики задержали супругу Янгулбаева Зарему Мусаеву, сам судья с дочерью уехали из России.

Как сообщает корреспондент агентства, митинг прошёл спокойно, порядок охраняли сотрудники полиции. По данным «Грозный-информ», на мероприятии собрались 400 тысяч человек, в том числе, религиозные, общественные и политические деятели.

Так, на акции присутствовали председатель правительства республики Магомед Даудов, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и муфтий Салах-Хаджи Межиев.

Ранее сообщалось, что суд Грозного арестовал супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на два месяца за применение насилия к органам власти.

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет.

По словам главы республики Рамзана Кадырова, в Грозном Мусаева напала на полицейского. Он обвинил семью в призывах к терроризму и экстремизму, а также в причастности к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов Чечни. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». После задержания Мусаевой Янгулбаев с дочерью покинули Россию.