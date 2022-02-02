Суд в Чечне арестовал Зарему Мусаеву на два месяца

Старопромысловский районный суд Грозного арестовал супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы суда. Отмечается, что женщина арестована за применение насилия к органам власти. Чеченские силовики вывезли Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде 20 января, самого судью они не забрали из-за иммунитета.

В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 1 апреля, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что женщина арестована в соответствии с ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет.

По словам главы республики Рамзана Кадырова, в Грозном Мусаева напала на полицейского во время задержания. Кроме того, он обвинил семью Янгулбаева в призывах к терроризму и экстремизму, а также в причастности к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов Чечни. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». После задержания Мусаевой Янгулбаев с дочерью покинули Россию, на что Кадыров призвал иностранные государства вернуть их.