Кадыров призвал к возвращению семьи Янгулбаевых в Россию

Вернуть в Россию членов семьи Янгулбаевых, оказавшихся в центре скандала после задержания супруги бывшего судьи Сайди Янгулбаева чеченскими силовиками, призвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В ходе прямого эфира в Instagram он обратился к странам, приютившим семью, и предупредил, что ничего хорошего подобный гуманизм не принесёт.

Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше вернуть их в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесёт, — заявил политик.

Он отметил, что чеченский народ воспринимает высказывания представителей семьи Янгулбаевых болезненно.

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что местные полицейские осуществили привод Мусаевой в качестве свидетеля в рамках закона РФ после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». По словам главы Чечни, Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму. Они также имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов республики.

Как полагают правозащитники, действия силовиков связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе сыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы.

Вечером 22 января адвокат Наталья Добронравова сообщила, что Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.