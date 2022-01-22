Кадыров объяснил свои слова про место под землёй для семьи Янгулбаева

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал объяснения своим словам про то, что семью бывшего судьи Сайди Янгулбаева ждёт либо тюрьма, либо место под землёй. В своём Telegram-канале, он заявил, что это были не угрозы, а констатация факта.

Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание, — написал он.

Кадыров подчеркнул, что Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму, и к тому же, имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов из Чеченской республики.

Глава республики добавил, что Янгулбаевых необходимо взять под стражу, как предписано законом, и наказать. В случае их сопротивления — уничтожить как пособников террористов, кем они и являются, написал Кадыров.

Чеченцы возмущены высказываниями и поведением Янгулбаевых, поэтому «церемониться» с ними не будут, подытожил Кадыров.

Ранее вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживают вышедший в отставку судья ВС Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Супругам предъявили постановление чеченского следствия о приводе их на допрос и забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет.

По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание. У представившихся чеченскими силовиками также было постановление о приводе самого Янгулбaева, но исполнить его не смогли из-за статуса судьи в отставке.

Янгулбаев обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с заявлением о том, что история с похищением его жены является правдой. Ранее официальный представитель Кремля назвал информацию о похищении «фантастической историей». Он сказал, что не в курсе подробностей этой ситуации.

Действия силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе сыновья судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаeвы.