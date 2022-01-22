Бывший судья ВС Чечни Янгулбаев уехал из России вместе с дочерью

Адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, жену которого ранее задержали в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью. Она отказалась раскрыть информацию о том, откуда они вылетели и куда, передаёт РИА Новости.

Я точно знаю, что они покинули Россию... Сайди и дочь, — сообщила адвокат.

Ранее сообщалось, что вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им предъявили постановление чеченского следствия о приводе на допрос и забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет.

Силовики заявили, что работают по поручению следователя СУ УМВД РФ по городу Грозный.

По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание.

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию СМИ о похищении Мусаевой «фантастической историей». Он сказал, что не в курсе подробностей этой ситуации.

Янгулбаев обратился к Пескову с заявлением о том, что история с похищением его жены является правдой.

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что местные полицейские осуществили привод Мусаевой в качестве свидетеля в рамках закона РФ. Это было сделано после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землей».

По словам главы Чечни, Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму. Они также имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов республики.