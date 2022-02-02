Кадыров поблагодарил участников митинга против Янгулбаевых

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил благодарность участникам митинга против семьи бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Об этом он написал на странице в социальной сети «ВКонтакте». Акция состоялась в среду, 2 февраля. По данным властей, на ней собрались около 400 тысяч человек. Среди них были религиозные, общественные и политические деятели.

Я хочу выразить слова благодарности и признательности моему чеченскому народу, который сегодня [2 февраля] выступил с чёткой и однозначной позицией против антирелигиозных и экстремистских проявлений. Вне всякого сомнения, каждый участник этого митинга сегодня стал защитником ислама, — написал Кадыров.

Митинг на центральной площади Грозного прошёл днём 2 февраля. На нём присутствовали председатель правительства Чечни Магомед Даудов, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров и муфтий Салах-Хаджи Межиев. Собравшиеся потребовали привлечь семью судьи Сайди Янгулбаева к ответственности за пособничество терроризму и оскорбление чувств верующих.

Ранее в призывах к терроризму и экстремизму семью судьи обвинил Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй».

20 января вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. После задержания Мусаевой Янгулбаев с дочерью покинули Россию.