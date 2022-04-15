В Роскосмосе заявили, что Рогозин не собирается в ЛДПР

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не планирует покидать агентство ради работы в ЛДПР, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Отмечается, что Рогозин в данный момент работает над космической программой и вводом в строй второй очереди космодрома Восточный.

Публикации ряда СМИ о возможном переходе генерального директора Госкорпорации Роскосмос Дмитрия Олеговича Рогозина в ЛДПР не соответствуют действительности, — сообщает пресс-служба.

Ранее в ЛДПР выразили готовность принять Рогозина, но отметили, что всё должен решит съезд. Так в партии отреагировали на информацию о том, что её может возглавить глава Роскосмоса. Перед этим депутат Госдумы Михаил Делягин заявил о существовании таких проектов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики боролись за его жизнь с 11 февраля. Политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Сам Жириновский среди своих преемников называл губернатора Смоленской области Алексея Островского и председателя комитета по делам федерации Алексея Диденко. Между тем депутат Госдумы Елена Драпеко на посту главы ЛДПР видела руководителя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого или губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.